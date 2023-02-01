Художника Никаса Сафронова госпитализировали с отравлением
StarHit: художника Никаса Сафронова госпитализировали с отравлением помидорами
Москва, 1 февраля, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Художник Никас Сафронов попал в больницу, отравившись итальянскими вялеными помидорами. Об этом пишет издание StarHit со ссылкой на друга Сафронова, актёра Николая Денисова.
Артист назвал причиной отравления Сафронова итальянские вяленые помидоры, которые тот ел во время их встречи. Художник вспоминал свою жену-итальянку и общего сына. Примерно через полтора часа ему стало плохо, потребовалась помощь врачей. Денисов рассказал, что в больнице пациенту промыли желудок и поставили капельницу. Врачи утверждают, что теперь жизни деятеля искусства ничего не угрожает.
Сам Никас Сафронов в разговоре с журналистами пожаловался на качество иностранных продуктов питания. Он пояснил, что причиной отравления могли стать вяленые томаты, содержавшие бактерии, способные вызвать ботулизм.