Москва, 1 февраля, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Художник Никас Сафронов попал в больницу, отравившись итальянскими вялеными помидорами. Об этом пишет издание StarHit со ссылкой на друга Сафронова, актёра Николая Денисова.

Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС Никас Сафронов

Артист назвал причиной отравления Сафронова итальянские вяленые помидоры, которые тот ел во время их встречи. Художник вспоминал свою жену-итальянку и общего сына. Примерно через полтора часа ему стало плохо, потребовалась помощь врачей. Денисов рассказал, что в больнице пациенту промыли желудок и поставили капельницу. Врачи утверждают, что теперь жизни деятеля искусства ничего не угрожает.

Сам Никас Сафронов в разговоре с журналистами пожаловался на качество иностранных продуктов питания. Он пояснил, что причиной отравления могли стать вяленые томаты, содержавшие бактерии, способные вызвать ботулизм.