Москва, 1 февраля, 2023, 14:02 — ИА Регнум. В Московском метрополитене студент педагогического колледжа набросился на представителя службы безопасности. Об этом сообщил представитель пресс-центра МВД России Артём Алентьев.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

По его словам, инцидент произошёл в северном вестибюле станции метро «Саларьево» Сокольнической линии. Причиной потасовки стало нежелание студента сдавать багаж на досмотр.

«В нарушение правил пользования Московским метрополитеном 18-летний житель столицы проигнорировал неоднократные требования пройти для проверки багажа в досмотровую зону, а затем нанес удар рукой одному из представителей службы безопасности», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что молодой человек попытался скрыться, забежав в вагон. Однако позднее он был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции.

Пострадавший сотрудник метрополитена был доставлен в больницу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»).

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