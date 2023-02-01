Киев, 1 февраля, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Значительный дефицит мощности в украинской энергосистеме сохраняется. Об этом 1 февраля заявили в компании «Укрэнерго».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«Потребление электроэнергии: на уровне вторника. Сохраняется значительный дефицит мощности», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что лимиты потребления доведены до всех областных энергораспределительных компаний. Они действуют в течение суток. При этом на данный момент превышения лимитов не фиксируется.