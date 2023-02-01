Киев, 1 февраля, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Список желаний с заграничными поездками, дорогими часами и шубами обнаружен в ходе обыска у исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий. Об этом сообщают 1 февраля украинские СМИ и телеграм-каналы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

В записках, датированных разными годами, на русском языке перечислены желания: соболиная шуба, сумочка Hermes, часы Breguet, ремонт в новой квартире, поездки в Лондон и на Мальдивы. Также Датий мечтала о новых назначениях и о «миллионе долларов».

Как сообщало ИА REGNUM, обыски в Киевской налоговой инспекции прошли из-за незаконного возмещения НДС из государственного бюджета на сумму более 30 млрд гривен ($820 млн). Кроме того, следственные действия прошли в доме у олигарха Игоря Коломойского, депутата Верховной рады Вадима Столара и бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова.

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