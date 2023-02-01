Киев, 1 февраля, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски в Киевской налоговой инспекции. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

Согласно опубликованным данным, следствие идёт по факту незаконного возмещения НДС из государственного бюджета на сумму более 30 миллиардов гривен ($820 млн).

Уточняется, что следственные мероприятия прошли у исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий.

Ранее обыски прошли в доме у олигарха Игоря Коломойского, депутата Верховной рады Вадима Столара, и бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможных новых кадровых решениях.

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