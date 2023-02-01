Москва, 1 февраля, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Русская православная церковь (РПЦ) в настоящее время существует в уникальных условиях, в отношениях светского и церковного никогда не было такой гармонии, сказал 1 февраля патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя по случаю 14-й годовщины своей интронизации.

Антон Новодережкин/ТАСС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления на пленарном заседании ХI Рождественских Парламентских встреч в Государственной Думе РФ

По словам патриарха, в отношениях власти и РПЦ сохраняется автономия и принцип невмешательства, тем не менее осознаётся важность взаимодействия государства, церкви и общества.

«Может быть, поэтому и произошла великая трагедия гонений на церковь после того, как изменился государственный строй в России в советский период», — предположил он.

В завершении глава РПЦ поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку конструктивных взаимоотношений церкви и государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин в поздравительной телеграмме по случаю годовщины интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла отметил, что сегодня Россия сталкивается с серьёзными вызовами, а церковь остаётся со своим народом, делит с ним тяготы сложного времени и помогает тем, кто нуждается в милосердии и внимании.

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