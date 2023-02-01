Киев, 1 февраля, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия сообщил, что на Украине могут уволить руководство таможенной службы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Volodymyr Tarasov/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС Давид Арахамия

Он уточнил, что планируется освобождение от своих должностей всего руководящего состава таможни.

При этом украинский бизнесмен Сеяр Куршутов на своей странице в социальной сети пояснил, что будет уволен глава таможни Вячеслав Демченко и его два заместителя.

Как передавало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о возможных новых кадровых решениях.

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