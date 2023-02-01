На Украине сообщили о возможных увольнениях руководителей таможни
Киев, 1 февраля, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия сообщил, что на Украине могут уволить руководство таможенной службы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Volodymyr Tarasov/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС
Давид Арахамия
Он уточнил, что планируется освобождение от своих должностей всего руководящего состава таможни.
При этом украинский бизнесмен Сеяр Куршутов на своей странице в социальной сети пояснил, что будет уволен глава таможни Вячеслав Демченко и его два заместителя.
Как передавало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о возможных новых кадровых решениях.
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