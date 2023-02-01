Представитель Кремля Песков считает, что СВО важнее, чем переговоры с Байденом. Главное из заявлений

Москва, , 16:09 — REGNUM Поставляемые киевским властям западные танки будут жечь, а благодаря вознаграждению от бизнеса и регионов энтузиастов станет еще больше, предположил 1 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы СМИ. Также он прокомментировал другие актуальные темы, в частности, вероятность переговоров Путина и Байдена и диалога по ДСНВ.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Журналистов интересовало отношение Кремля к инициативам по премированию российских участников специальной военной операции на Украине за сбитые танки, которые страны НАТО готовятся отправить Киеву. На что Дмитрий Песков отметил, что, скорее всего, это свидетельствует о том единении, о желании всех в меру возможностей способствовать прямо или косвенно ходу СВО, достижению основных целей. При этом представитель Кремля напомнил, что пока танков НАТО на Украине нет.

Несмотря на наращивание поставок американских вооружений Украине, президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден не планируют проводить переговоров, пояснил Дмитрий Песков.

«У нас главная цель — продолжение СВО. Главная цель — выполнить задачи, которые были обозначены главой государства», — заявил пресс-секретарь российского президента.

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В этой связи закономерен был ответ представителя Кремля на вопрос о возможном диалоге по ДСНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений):

«Мы считаем продолжение действия этого договора очень важным. Он фактически единственный, который остаётся не то что жизнеспособным, но, гипотетически рассуждая, жизнеспособным». Но, по словам Пескова, пока Америка дает мало намёков на сотрудничество в этом вопросе.

Комментируя идею о наложении моратория на действие закона о государственных закупках до завершения СВО, представитель Кремля заметил, что правительству стоило бы ее проработать.

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Говоря о рабочих планах российского лидера, Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин 1 февраля проведет совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате ЧС. Речь идет о регионах, «где в результате нацистских бомбежек были разрушены объекты инфраструктуры, частные дома, объекты общего пользования», пояснил Дмитрий Песков. По его словам, необходимо решить, где можно будет восстановить, а где компенсировать людям потери.

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Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал также, что вся военная инфраструктура НАТО работает против России в режиме «24/7», и Россия учитывает все эти особенные, враждебные условия.

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