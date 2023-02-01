Эрдоган: Турция не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО
Эрдоган заявил, что заявка Швеции на вступление в НАТО не будет одобрена
Анкара, 1 февраля, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО. Об этом 1 февраля заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития.
IMAGО/Turkish presidency apaima/globallookpress.com
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
«До тех пор, пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание — Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем «да» твоему вхождению в НАТО», — сказал Эрдоган.
По его словам, Швеции не следует тратить время впустую.
Кроме того, он добавил, что у Турции положительное отношение к заявке Финляндии на вступление в НАТО.