Анкара, 1 февраля, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО. Об этом 1 февраля заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития.

IMAGО/Turkish presidency apaima/globallookpress.com Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«До тех пор, пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание — Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем «да» твоему вхождению в НАТО», — сказал Эрдоган.

По его словам, Швеции не следует тратить время впустую.

Кроме того, он добавил, что у Турции положительное отношение к заявке Финляндии на вступление в НАТО.