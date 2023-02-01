Песков отреагировал на новый пакет американской помощи Киеву
В Кремле назвали новый пакет американской помощи Киеву прямым путем к росту эскалации
Москва, 1 февраля, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Новый пакет военной помощи США Киеву является прямым путем к нагнетанию напряженности и росту эскалации, но это не изменит хода событий. Об этом 1 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что власти Соединенных Штатов готовят очередной пакет военной помощи Киеву. По данным агентства, речь идет о бомбе малого диаметра наземного базирования GLSDB, дальность стрельбы которой составляет порядка 150 км.
Всего США передадут Украине вооружения на 2,2 млрд долларов.
Ранее в МИД России отмечали, что Североатлантический альянс уже фактически напрямую участвует в гибридной войне против России на территории Украины. Тем не менее все цели СВО будут достигнуты, подчеркивают в МИД и Кремле.