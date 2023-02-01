Москва, 1 февраля, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Новый пакет военной помощи США Киеву является прямым путем к нагнетанию напряженности и росту эскалации, но это не изменит хода событий. Об этом 1 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/globallookpress.com Дмитрий Песков

«Да, это прямой путь к нагнетанию напряженности… но еще раз — это не изменит ход событий, специальная военная операция будет продолжаться», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что власти Соединенных Штатов готовят очередной пакет военной помощи Киеву. По данным агентства, речь идет о бомбе малого диаметра наземного базирования GLSDB, дальность стрельбы которой составляет порядка 150 км.

Всего США передадут Украине вооружения на 2,2 млрд долларов.

Ранее в МИД России отмечали, что Североатлантический альянс уже фактически напрямую участвует в гибридной войне против России на территории Украины. Тем не менее все цели СВО будут достигнуты, подчеркивают в МИД и Кремле.