Киев, 1 февраля, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен прибыл с визитом в столицу Украины. Политик опубликовал фото с перрона железнодорожного вокзала в Киеве на своей странице в социальной сети.

IMAGO/Martin Juen/globallookpress.com Президент Австрии Александр Ван дер Беллен

«После почти года войны Украина не забыта. Вместе с президентом Зеленским и смелым народом Украины мы выступаем за европейские ценности», — написал он.

Как передавало ИА REGNUM, дипломат в Австрии Дмитрий Любинский возмутился словам президента страны Александра Ван дер Беллена о «колониальной войне», которую Россия якобы ведёт на Украине. По словам дипломата, миссия России носит «освободительный и деколонизаторский» характер.

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