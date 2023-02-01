Киев, 1 февраля, 2023, 13:26 — ИА Регнум. СБУ проводит обыски у бизнесмена, депутата Верховной рады Вадима Столара. Об этом 1 февраля сообщил ещё один депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

«У Столара — обыски. Обыск проводит СБУ. Финансирование терроризма», — написал Гончаренко.

Столар является депутатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». После начала спецоперации он уехал с Украины и вернулся только в начале января 2023 года. Теперь выезд ему запрещён.

Ранее сообщалось, что СБУ провела обыски у бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова и олигарха Игоря Коломойского.