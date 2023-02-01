Санкт-Петербург, 1 февраля, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Депутату от КПРФ Борису Звереву запретили заседать в парламенте Санкт-Петербурга с флажком с буквой Z. Об этом сообщает «Фонтанка».

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Согласно опубликованным данным, Зверев на заседании ЗакСа, прошедшем 1 февраля, поставил на стол флажок с соответствующим изображением. Его соседи обратили на на это внимание, добавив, что такая символика противоречит регламенту Законодательного собрания.

Уточняется, что на несоответствие регламенту обратил внимание депутат от «Яблока» Борис Вишневский. Разрешить конфликт удалось спикеру парламента Александру Бельскому. Он попросил коммуниста убрать флажок с Z.

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемый в поджоге военкомата в Нижневартовске Владислав Борисенко приговорён к 12 годам колонии строгого режима.

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