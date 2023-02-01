Москва, 1 февраля, 2023, 14:03 — ИА Регнум. В России по итогам десятилетия более чем в два раза снизилось количество проводимых абортов, заявил 1 февраля глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе правительственного часа в Совете Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM.

Официальный сайт правительства России Михаил Мурашко

Только в 2022 году за счёт внедрения доабортного консультирования прерывать беременность отказались 44 тысячи женщин, конкретизировал министр.

Напомним, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявлял о необходимости запретить аборты в коммерческих клиниках.

До этого глава РПЦ призывал вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования.

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