Москва, 1 февраля, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Вся военная инфраструктура НАТО работает против России в режиме «24/7», заявил журналистам 1 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Речь идет в том числе о разведывательной инфраструктуре, разведывательной авиации, спутниковых группировках НАТО, они безостановочно работают в интересах Украины, сказал Песков.

Россия учитывает все эти особенные, враждебные условия, добавил он.

Ранее в МИД отмечали, что НАТО уже фактически напрямую участвует в гибридной войне против России на территории Украины. Тем не менее все цели СВО будут достигнуты, подчеркивают в МИД и Кремле.