Анкара, 1 февраля, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Консульство Германии в Стамбуле 1 февраля прекратило работу из-за угроз безопасности, сообщили в дипмиссии.

imago stock&people/globallookpress.com Консульство ФРГ

«Консульство ФРГ будет закрыто 1 февраля», — сообщили в консульстве.

Отмечается, что все визовые и паспортные вопросы были приостановлены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 января посольство США в Турции выпустило обновленное предписание американским гражданам быть бдительными в связи с вероятностью терактов в Стамбуле.

Отметим, что 27 января о возможности нападения террористов в Турции на фоне сожжения Корана в странах Европы заявили посольства США и Франции в республике.