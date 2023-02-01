Москва, 1 февраля, 2023, 13:20 — ИА Регнум. В Белоруссии военнослужащие приступили к самостоятельной эксплуатации комплексов «Искандер». Об этом 1 февраля сообщили в минобороны Белоруссии.

MOD Russia/globallookpress.com Комплекс «Искандер»

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» являются лучшими в своём классе, отметили в военном ведомстве. Оружие является высокоточным и способно поразить любую цель на расстоянии до 500 километров. При этом перехватить ракету не может ни одна из современных систем ПВО.

В министерстве рассказали, что белорусские военные прошли обучение в России, а также осуществили практическую подготовку на полигонах в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 января по 1 февраля Россия и Белоруссия провели совместное лётно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооружённых сил двух стран.