Москва, 1 февраля, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Владимир Путин проведет совещание по вопросу о восстановлении жилья и инфраструктуры, разрушенных из-за обстрелов ВСУ в приграничных регионах России, заявил журналистам 1 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/ РИА Новости Дмитрий Песков

Также будет обсуждаться вопрос о восстановлении жилья и инфраструктуры, разрушенных в результате ЧС, добавил Песков.

Совещание состоится 1 февраля.

Жителям, которые остались без своего жилья, нужно или компенсировать потери, или восстанавливать жилье, отметил Песков.