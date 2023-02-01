Путин проведет совещание о восстановлении жилья в приграничных регионах
Путин проведет совещание о восстановлении жилья и инфраструктуры, разрушенных из-за обстрелов ВСУ
Москва, 1 февраля, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Владимир Путин проведет совещание по вопросу о восстановлении жилья и инфраструктуры, разрушенных из-за обстрелов ВСУ в приграничных регионах России, заявил журналистам 1 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сергей Гунеев/ РИА Новости
Дмитрий Песков
Также будет обсуждаться вопрос о восстановлении жилья и инфраструктуры, разрушенных в результате ЧС, добавил Песков.
Совещание состоится 1 февраля.
Жителям, которые остались без своего жилья, нужно или компенсировать потери, или восстанавливать жилье, отметил Песков.