Москва, 1 февраля, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Каждому мужчине стоит провести некоторое время в тюрьме, чтобы получить «огромный опыт», заявил футбольный нападающий Александр Кокорин YouTube-каналу «Суперлига».

Екатерина Лызлова/ РИА Новости Александр Кокорин

Отвечая на вопрос, жалеет ли он о собственном тюремном опыте, Кокорин заявил, что невозможно жалеть о том, что уже случилось. По его словам, лишение свободы — это «лайфхак» для тех, кто «поплыл», так как их нужно привести в себя.

«Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать», — сказал Кокорин.

Он пояснил, что «поплывших» стоит помещать в СИЗО на один-два месяца.

В 2019 году Кокорина приговорили к 1,5 года лишения свободы за побои и хулиганство, а через пять месяцев выпустили на свободу по УДО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кокорин заявил, что спецоперация России на Украине его не касается, так как его дело — «играть в футбол на Кипре».

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