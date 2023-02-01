Москва, 1 февраля, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Киев использует двойные стандарты в процессе обмена военнопленными, что затягивает процесс. Об этом 1 февраля заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

«С большой тревогой отмечаю, что процесс обмена военнопленными с украинской стороной идёт не так, как бы хотелось», — написала Москалькова.

По её словам, Киев уже более 10 месяцев вычёркивает из списков на обмен многих военных ВСУ, преимущественно рядовых и сержантов, а других умышленно записывает в число без вести пропавших. При этом в обменных списках Киев отдаёт преимущество медийным персонам, а простые военные ему малоинтересны.

Она подчеркнула, что такие двойные стандарты затягивают обменный процесс. Это ведёт к тому, что десятки российских бойцов не могут вернуться домой.

Кроме того, Москалькова сообщила, что военных ВСУ после возвращения из плена ставят перед выбором: возвращение на фронт или длительное лишение свободы. Поэтому часто родственники в своих письмах просят оставить их на территории России.