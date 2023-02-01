Донецк, 1 февраля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Освобождение города Угледар в ДНР Вооруженными силами России замедлилось, но не остановилось, штурм этого населенного пункта затрудняет наличие в нем двух шахт. Об этом 1 февраля заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Угледар

По его словам, наступление на угледарском направлении не остановилось, а лишь замедлилось. При этом российские артиллеристы каждый день ведут работу по укрепрайонам противника.

«Мы должны понимать, что город является частью большой промзоны, и наличие двух шахт затрудняет штурмовые действия. Поэтому наступление лишь замедлило темпы для того, чтобы сберечь нашу живую силу», — рассказал политик.

Он пояснил, что линия фронта в республике сейчас достаточно растянута, и на артемовском и угледарском направлениях идут самые активные бои.

Как передавало ИА REGNUM, битва за донецкий город Артёмовск набирает обороты.

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