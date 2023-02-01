Ташлинский район, Оренбургская область, 1 февраля, 2023, 13:16 — ИА Регнум. В Ташлинском районе Оренбургской области «Газпром нефть» открыла крупное месторождение, сообщает 1 февраля пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам директора по геологоразведке и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Юрия Масалкина, новое открытие сделано в результате комплексной работы по изучению участков на юго-западе Оренбургской области.

Геологические запасы месторождения составляют 53 млн тонн нефтяного эквивалента. Нефть Солнечного участка с необычным ярко-оранжевым цветом по свойствам относится к лёгким сортам и не содержит примесей, уточнили в компании.

«Для Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, которая считается хорошо изученным регионом, открытие такого масштаба — серьёзный успех», — заявил заместитель председателя правления компании Вадим Яковлев.

Для подготовки новой ресурсной базы до 2030 года предприятие намерено провести в Оренбургской области 3D-сейсморазведочные работы и пробурить 15 новых поисково-разведочных скважин.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2023 года в Якутии открыли новое крупное месторождение газа вблизи магистрального газопровода «Сила Сибири».

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