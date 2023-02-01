Убийство директора Туапсинского нефтеперерабатывающего завода раскрыто через 27 лет

Туапсе, Краснодарский край, , 13:05 — REGNUM Убийство директора Туапсинского нефтеперерабатывающего завода Анатолия Василенко и его водителя Александра Демченко раскрыто спустя 27 лет. Как стало известно ИА REGNUM, в соучастии в преступлении признался 54-летний Евгений Николашин, «штатный» киллер одной из действовавших в регионе в 1990-х банд.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Осужденный написал явку с повинной», — сообщил источник агентства, знакомый с расследованием.

По данным собеседника, информацию, изложенную в явке с повинной, уже проверили оперативники уголовного розыска краснодарского краевого главка МВД. Картину убийства в итоге удалось полностью восстановить. В декабре 1995 года Виталий Вулах, совладелец ООО «Молочный завод «Курганинский» заказал Николашину и его «коллеге» Роману Каримову убийство главы входившего в состав концерна «Роснефть» Туапсинского нефтеперерабатывающего завода Анатолия Василенко. Николашин и Каримов на «Жигулях» рано утром 15 декабря перекрыли дорогу джипу Василенко, после чего Каримов расстрелял машину из автомата Калашникова, убив и Василенко, и его водителя.

Примечательно, что за совершенное убийство наказывать больше некого. Сам Николашин уже отбывает пожизненный срок за убийства, бандитизм и незаконное хранение оружия. Руслан Каримов был осужден по тем же статьям и скончался еще в 2004 году. Виталий Вулах покончил с собой с 2002 году, почти сразу после задержания Николашина за убийство главы Курганинского района Краснодарского края Александра Васильева (машину Васильева Николашин и Каримов подорвали в апреле 2001 года).