Москва, 1 февраля, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Идею о наложении моратория на действие закона о государственных закупках до завершения СВО надо прорабатывать на уровне правительства. Об этом 1 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе встречи с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ранее с такой инициативой выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«Это необходимо прорабатывать на уровне правительства», — сказал он и добавил, что ему неизвестно о проведении переговоров с главой государства на данную тему.

По его словам, тема была озвучена и её необходимо проработать.

Как сообщало ИА REGNUM, читатели американской газеты The Washington Post отреагировали на новость о серьезном риске прямого конфликта НАТО и России.

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