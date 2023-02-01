Москва, , 13:03 — REGNUM В России ведётся подготовка визита президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, сообщил 1 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун © Algerian Presidency Office/globallookpress.com

Он рассказал журналистам, что дата визита пока не определена, но подготовка уже ведётся.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Алжира Абдельмаджида Теббуна. По информации алжирской стороны, стороны обсудили возможность визита Теббуна в России в мае.