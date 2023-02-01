Москва, 1 февраля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. В России ведётся подготовка визита президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, сообщил 1 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Algerian Presidency Office/globallookpress.com Президент Алжира Абдельмаджид Теббун

Он рассказал журналистам, что дата визита пока не определена, но подготовка уже ведётся.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Алжира Абдельмаджида Теббуна. По информации алжирской стороны, стороны обсудили возможность визита Теббуна в России в мае.