Вашингтон, 1 февраля, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Американская частная военная компания «Моцарт», занимавшаяся обучением ВСУ, покидает Украину. Данное решение 1 февраля обнародовал её руководитель Энди Милберн в социальных сетях. Объяснив ситуацию некими проблемами и судебным разбирательством, он не исключил, что миссия продолжит работу под другим названием. Возможна и смена сферы деятельности: с обучения и защиты американцы перейдут на добычу органов погибших украинских военных.

Иван Шилов ИА REGNUM Боец частной военной компании

В начале декабря 2022 года фамилии «чёрных трансплантологов», посетивших район Артёмовска, назвал полковник полиции ДНР Виталий Киселёв. Ими оказались представители ЧВК «Моцарт»: Энди Милберн, Генри Розельфельд и Джон Уэсли.

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Не исключено, что возможная причина ухода ЧВК «Моцарт» — споры и недопонимание внутри руководства. Times опубликовал материал, где указано, что американская ЧВК «страдает от явного отсутствия гармонии» и что между главой группы Энди Милберном и ее финансовым директором Энди Бейном есть серьезный конфликт.

Damir Sencar Энди Милберн.

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К тому же в конце 2022 года Милберн попал в скандал с заявлением о том, что «Украина — это «коррумпированное е…е общество», которым управляют «е…е люди». Украинские солдаты «убивают сдавшихся в плен», совершают «зверства», сказал он.

Тогда же было заявлено, что данные о больших потерях в украинской армии не преувеличены, они составляют порядка 70%. В интервью Newsweek Энди Милберн указывал на то, что много бойцов ВСУ погибло под Артёмовском. При этом Украина испытывает серьёзные проблемы с пополнением рядов военнослужащих и поэтому часто вынуждена отправлять новобранцев в зону боевых действий.

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Как бы то ни было, воюющая на сватовском направлении за ВСУ американская частная военная компания «Моцарт» не в состоянии противостоять группе «Вагнер», отмечал ранее полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

mvdlnr.ru Виталий Киселев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее об уходе с Украины американский частной военной компании «Моцарт» сообщил руководитель ЧВК Энди Милберн. Говоря о причинах такого решения в социальных сетях, он сослался на трудности с наименованием и некое судебное разбирательство, которые стали отвлекать ЧВК «Моцарт» от основной миссии — «обучать украинских солдат и защищать мирных жителей от опасности».

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