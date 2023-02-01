Москва, 1 февраля, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Активы Мультимедийного информационного центра «Известия» стали лидерами по цитируемости в 2022 году. Об этом 1 февраля сообщают «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Рейтинг

Отмечается, что газета «Известия» по итогам 2022 года стала самым цитируемым печатным изданием, а РЕН ТВ цитировали в социальных сетях чаще других каналов.

По версии «Медиалогии», ресурсы МИЦ «Известия» стали лидерами рейтинга цитируемости СМИ за 2022 год.

Газета «Известия» заняла первое место среди федеральных газет, опередив «Коммерсантъ» и «Ведомости». Индекс цитируемости издания составил 34 835,80. В свою очередь, РЕН ТВ стал первым в рейтинге самых цитируемых ТВ-каналов в соцмедиа.

В «Известиях» самыми цитируемыми темами года стали новости о транзите грузов в Калининградскую область, введении ответственности для уклонистов от мобилизации и о возможном возобновлении печати купюр номиналом пять и десять рублей.

У РЕН ТВ в топ вошли материалы о российском солдате, которого ВСУ закидали гранатами в окопе, а также о том, что следствие потребовало заочного ареста Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).