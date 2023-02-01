Берлин, 1 февраля, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Немецкие генералы в отставке Манфред Гретц и Зебальд Даум призвали своих коллег, несогласных с курсом Берлина, выступить за мир с Россией. Об этом сообщает телеканал RT DE со ссылкой на копии писем генералов, переданных в российское посольство.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

Отставной генерал-лейтенант Гретц в письме «Немецкие танки против России: бунт совести» отмечает, что в ФРГ поднимаются вопросы о возможном участии страны в вооружённом конфликте с Россией. Германия, считает он, оказалась в гуще войны.

«Что ещё делать, когда уже поставляются танки и другое тяжёлое вооружение с «благородной» целью победить Россию?» — пишет Гретц.

Отставной генерал-майор Даум напомнил соотечественникам, что это не Россия пришла к границам Евросоюза, а войска НАТО приблизились к российским рубежам. Именно США и их союзники по НАТО в 2014 году устроили переворот в Киеве, вооружили Украину и настроили против соседней России.

«Это теперь благодарность за всё, что СССР и Россия сделали для Германии?» — добавил Даум.

Читайте также: Вице-канцлер ФРГ считает неправильным шагом поставки истребителей Киеву