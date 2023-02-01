Берлин, 1 февраля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что передавать истребители Киеву было бы неправильно. Об этом 1 февраля он сообщил эфире немецкого канала ZDF.

Heinrich-Böll-Stiftung Роберт Хабек

«Я скажу, что не считаю правильным поставлять истребители сейчас», — заявил он.

Тогда журналист попросил пояснить, только сейчас он считает неправильным передавать истребители Украине или вообще.

На это вице-канцлер ответил, что «вообще» не считает это правильным.

Хабек напомнил, что в ходе конфликта на Украине руководство Германии пыталось найти баланс, оказать Киеву максимальную поддержку, но при этом избежать того, чтобы Германия, Европа и весь мир были втянуты в конфликт.

Политик отметил, что не совсем понятно, где проходит красная линия.

«Многие говорят — и я также уважаю эти опасения — что даже решение о поставке боевых танков является слишком далеко идущим. Я так не думаю. Но между боевыми танками и истребителями или военно-морской техникой есть кое-какая разница. И с моей точки зрения, эту разницу нужно сохранить», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, в бундестаге поддержали отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять Киеву истребители.

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