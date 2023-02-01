Москва, 1 февраля, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею о вознаграждении участников спецоперации за уничтожение западных танков.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

По его словам, подобные инициативы являются свидетельством единения и желанием всех помогать.

Представитель Кремля добавил, что западные танки и так будут жечь, а благодаря вознаграждению от бизнеса и регионов энтузиастов станет еще больше.