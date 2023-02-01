Москва, 1 февраля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Планов по переговорам президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет, ход спецоперации для российского руководства важнее. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 1 февраля журналистам.

Илья Питалев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет, у нас главная цель — продолжение специальной военной операции», — ответил представитель Кремля на вопрос, рассматривается ли вероятность переговоров российского и американского лидеров.

Специальная военная операция на Украине и её задачи являются сейчас главной целью для России, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле подтвердили уверенность в правильности начала СВО. Спецоперация была необходима, чтобы спасти жителей Донбасса, заявил Песков.

Читайте также: В Кремле уверены в правильности начала СВО — Песков комментирует