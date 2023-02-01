В США испугались прямого конфликта с Россией из-за просьб Зеленского
Вашингтон, 1 февраля 2023, 12:50 — REGNUM Читатели американской газеты The Washington Post отреагировали на новость о серьезном риске прямого конфликта НАТО и России.
Ранее аналитический центр RAND опубликовал статью, в которой отмечалось, что чем дольше затягивается конфликт на Украине, тем более вероятен риск эскалации НАТО с Россией.
Еще один читатель отметил, что Киев, настаивая на захвате Крыма, подвергает опасности весь мир.
Всё, что власти США сделали за последний год, это отправили миллиарды долларов американских налогоплательщиков в виде оружия на Украину, а также привели к тысячам и тысячам смертей, подчеркнул третий комментатор.
Напомним, ранее польское издание Dziennik Gazeta Prawna сообщило, что президент США Джо Байден может встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским во время визита в Варшаву в конце февраля.
Ожидается, что Украина представит американскому президенту план мирного урегулирования и предложит организовать международную конференцию.
По словам директора СВР Сергея Нарышкина, страны Североатлантического альянса разными способами, в том числе поставками вооружения, повышают ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении России.
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