Вашингтон, 1 февраля, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Читатели американской газеты The Washington Post отреагировали на новость о серьезном риске прямого конфликта НАТО и России.

President Of Ukraine Office/globallookpress.com Владимир Зеленский

Ранее аналитический центр RAND опубликовал статью, в которой отмечалось, что чем дольше затягивается конфликт на Украине, тем более вероятен риск эскалации НАТО с Россией.

«Ответственность за борьбу за Украину лежит на ее народе, а не на налогоплательщиках США», — написал один из комментаторов.

Еще один читатель отметил, что Киев, настаивая на захвате Крыма, подвергает опасности весь мир.

Всё, что власти США сделали за последний год, это отправили миллиарды долларов американских налогоплательщиков в виде оружия на Украину, а также привели к тысячам и тысячам смертей, подчеркнул третий комментатор.

Напомним, ранее польское издание Dziennik Gazeta Prawna сообщило, что президент США Джо Байден может встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским во время визита в Варшаву в конце февраля.

Ожидается, что Украина представит американскому президенту план мирного урегулирования и предложит организовать международную конференцию.

По словам директора СВР Сергея Нарышкина, страны Североатлантического альянса разными способами, в том числе поставками вооружения, повышают ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении России.

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