Премьер Венгрии Орбан назвал Украину ничейной землей и призвал Киев сдаваться

Будапешт, , 12:49 — REGNUM Украина за последний год стала похожа на Афганистан, превратившись в разваленную и неуправляемую страну, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает 1 февраля Politico.

Виктор Орбан © Nicolas Landemard/globallookpress.com

Время работает на Россию, которая не собирается проигрывать, а потому Киеву следует подумать о том, как должно быть оформлено поражение, считает он.

Власти Украины в связи с этими заявлениями Орбана уже вызвали в МИД посла Венгрии и заявили ему решительный протест.

Как сообщалось ранее, Орбан раскритиковал власти Германии за решение отправить танки на Украину. Венгрия оружие в Киев не поставляет, потому что «хочет мира», сказал премьер-министр.