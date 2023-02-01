Будапешт, 1 февраля, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Украина за последний год стала похожа на Афганистан, превратившись в разваленную и неуправляемую страну, теперь эта земля «ничья», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает 1 февраля Politico.

Nicolas Landemard/globallookpress.com Виктор Орбан

Орбан отмечает, что время работает на Россию, которая не собирается проигрывать, и фактически призывает Киев сдаваться, отмечают авторы публикации.

Власти Украины в связи с этими заявлениями Орбана уже вызвали в МИД посла Венгрии и заявили ему решительный протест.

Как сообщалось ранее, Орбан раскритиковал власти Германии за решение отправить танки на Украину. Венгрия оружие в Киев не поставляет, потому что «хочет мира», сказал премьер-министр.