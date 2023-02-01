Суд утвердил приговор экс-депутату Госдумы Рашкину по делу об убийстве лося

Саратов, , 13:03 — REGNUM Первый кассационный суд общей юрисдикции в городе Саратове не выявил оснований для удовлетворения жалобы осуждённого, отмены или изменения вступивших в законную силу судебных решений в отношении бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина, сообщает 1 февраля пресс-служба суда.

Валерий Рашкин перед началом рассмотрения апелляционной жалобы по делу об убийстве лося на территории охотничьего хозяйства без соответствующего разрешения в Саратовском областном суде © Вадим Федотов/РИА Новости

Известно, что бывший парламентарий в своей жалобе ссылался на допущенные судами нарушения норм материального и процессуального законов.

Также Рашкин просил отменить обжалуемые судебные решения и прекратить производство по уголовному делу с назначением ему судебного штрафа.

Судья оставил жалобу экс-депутата без удовлетворения.

Адвокат Рашкина Кирилл Сердюков заявил, что намерен обжаловать приговор в Верховном суде.

Напомним, в ночь на 29 октября 2021 года Рашкин убил лося на территории охотничьего хозяйства в Саратовской области, при этом у него не было разрешения на охоту. После этого депутат спрятал карабин, разделал лося и поместил части туши в автомобиль. Сам депутат считает возбужденное уголовное дело политизированным.

По решению суда Рашкин осуждён к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права заниматься охотой на срок два года.