Экс-депутату Рашкину не удалось обжаловать приговор суда за убийство лося
Саратов, 1 февраля 2023, 13:03 — REGNUM Первый кассационный суд общей юрисдикции в городе Саратове не выявил оснований для удовлетворения жалобы осуждённого, отмены или изменения вступивших в законную силу судебных решений в отношении бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина, сообщает 1 февраля пресс-служба суда.
Известно, что бывший парламентарий в своей жалобе ссылался на допущенные судами нарушения норм материального и процессуального законов.
Также Рашкин просил отменить обжалуемые судебные решения и прекратить производство по уголовному делу с назначением ему судебного штрафа.
Судья оставил жалобу экс-депутата без удовлетворения.
Адвокат Рашкина Кирилл Сердюков заявил, что намерен обжаловать приговор в Верховном суде.
Напомним, в ночь на 29 октября 2021 года Рашкин убил лося на территории охотничьего хозяйства в Саратовской области, при этом у него не было разрешения на охоту. После этого депутат спрятал карабин, разделал лося и поместил части туши в автомобиль. Сам депутат считает возбужденное уголовное дело политизированным.
По решению суда Рашкин осуждён к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права заниматься охотой на срок два года.