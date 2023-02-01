Москва, 1 февраля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции России на Украине погиб генеральный секретарь Федерация киокушин России Сергей Увицкий. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе Федерации карате России.

Цитата из видео c канала: Kyokushinkai Karate Сергей Увицкий.

Спортивный функционер принимал участие в спецоперации в составе отряда добровольцев Российского союза боевых искусств «Союз». Увицкому был 41 год.

В пресс-службе отметили, что завершивший карьеру спортсмен один из первых принял решение отправиться в зону спецоперации в качестве добровольца и встать на защиту нашей Родины.