* — организация, признанная в РФ нежелательной

Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Форум свободной России»*

Москва, , 12:48 — REGNUM Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России организации «Форум свободной России» (организация, признанная в РФ нежелательной) (Литовская Республика). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её информации, после изучения материалов специалисты установили, что деятельность литовской неправительственной организации «Форум свободной России» (организация, признанная в РФ нежелательной) представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации.

«В Генеральной прокуратуре принято решение о признании деятельности литовской организации нежелательной на территории России», — сообщает пресс-служба.

Информация о данном решении была направлена в Минюст Российской Федерации для включения информации в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Как передавало ИА REGNUM, ранее деятельность издания «Медуза» (СМИ, которое является в России иноагентом) также была признана нежелательной.

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