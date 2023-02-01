Генпрокуратура признала нежелательным в РФ «Форум свободной России»*
Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Форум свободной России»*
Москва, 1 февраля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России организации «Форум свободной России» (организация, признанная в РФ нежелательной) (Литовская Республика). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По её информации, после изучения материалов специалисты установили, что деятельность литовской неправительственной организации «Форум свободной России» (организация, признанная в РФ нежелательной) представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации.
«В Генеральной прокуратуре принято решение о признании деятельности литовской организации нежелательной на территории России», — сообщает пресс-служба.
Информация о данном решении была направлена в Минюст Российской Федерации для включения информации в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
Как передавало ИА REGNUM, ранее деятельность издания «Медуза» (СМИ, которое является в России иноагентом) также была признана нежелательной.
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