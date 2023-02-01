Москва, , 12:52 — REGNUM В Москве представители органов правопорядка задержали гражданку США Алисию Дей, выгуливавшую телёнка на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Теленок © Виталий Аньков/РИА Новости

Согласно опубликованным данным, 34-летняя американка, проживающая в подмосковном Реутове, купила рогатый скот через интернет и решила выгулять его на поводке в центре Москвы. Вскоре её задержали полицейские.

Женщине грозит штраф до 20 тыс. рублей или арест до 15 суток.

Известно, что ранее гражданка США появлялась в западных СМИ. Британское издание Daily Mail писало о ней как о защитнице животных и активистке.

Как сообщало ИА REGNUM, 50-летней пассажирке и её 12-летней дочери пришлось оставить в московском «Шереметьево» картину, которую нарисовала девочка на 80-летие своего дедушки. Сотрудники сразу нескольких авиакомпаний отказались брать на борт картину из-за того, что длина полотна была лишь на 15 сантиметров больше установленных габаритов.

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