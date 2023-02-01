Бывшего главу завода «Мотор Сич» подозревают в содействии ДНР
Киев, 1 февраля 2023, 12:38 — REGNUM Бывший руководитель завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев подозревается в содействии ДНР, сообщает 1 февраля офис генпрокурора Украины.
По данным следствия, «в декабре 2017 года подозреваемый организовал хозяйственную деятельность обособленного подразделения — Снежнянский машиностроительный завод ПАО «Мотор Сич» в городе Снежное».
Организация через зарубежные компании поставляла сырьё в виде заготовок на Снежнянский машиностроительный завод и получала от него готовые запчасти для авиационных двигателей, предполагают в прокуратуре.
Напомним, в октябре 2022 года Шевченковский районный суд Киева арестовал на 60 суток как Богуслаева, так и директора департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич» Олега Дзюбу.
СБУ подозревает главу завода и начальника департамента внешнеэкономической деятельности не только в коллаборационной деятельности, но и в «пособничестве государству-агрессору».
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