Киев, 1 февраля, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Бывший руководитель завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев подозревается в содействии ДНР, сообщает 1 февраля офис генпрокурора Украины.

Алексей Никольский / РИА Новости Бывший руководитель завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.

По данным следствия, «в декабре 2017 года подозреваемый организовал хозяйственную деятельность обособленного подразделения — Снежнянский машиностроительный завод ПАО «Мотор Сич» в городе Снежное».

Организация через зарубежные компании поставляла сырьё в виде заготовок на Снежнянский машиностроительный завод и получала от него готовые запчасти для авиационных двигателей, предполагают в прокуратуре.

Напомним, в октябре 2022 года Шевченковский районный суд Киева арестовал на 60 суток как Богуслаева, так и директора департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич» Олега Дзюбу.

СБУ подозревает главу завода и начальника департамента внешнеэкономической деятельности не только в коллаборационной деятельности, но и в «пособничестве государству-агрессору».

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