Вице-президент немецкого бундестага Катрин Геринг-Эккард прибыла в Киев

Берлин, , 12:22 — REGNUM Вице-президент бундестага от партии «Зелёные» Катрин Геринг-Эккард прибыла в Киев. Об этом 1 февраля она написала в Twitter.

Катрин Геринг — Эккарт. © Raimond Spekking

«Киев. Я прибыла сюда сегодня ночным поездом…» — написала она.

По ее словам, она хотела бы получить представление о «восстановлении, гуманитарной ситуации и трудной повседневной жизни на местах».

Напомним, ранее польское издание Dziennik Gazeta Prawna сообщило, что президент США Джо Байден может встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским во время визита в Варшаву в конце февраля.

Ожидается, что Украина представит американскому президенту план мирного урегулирования и предложит организовать международную конференцию.