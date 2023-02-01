Сеул, 1 февраля, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Руководство Южной Кореи приняло решение запустить свой многоцелевой спутник Arirang 6 при помощи европейской ракеты-носителя Vega-C вместо российской «Ангары-1.2», соответствующее соглашение с Россией расторгнуто в связи с санкциями. Об этом пишет агентство Рёнхап, ссылаясь на пресс-службу министерства науки и информационных технологий Южной Кореи.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Установка ракеты-носителя «Ангара-1.2» в вертикальное положение

По информации агентства, спутник Arirang 6 изначально планировалось запустить с космодрома Плесецк на российской ракете «Ангара-1.2», но из-за санкций было принято решение расторгнуть данный контракт с Россией, в результате была выбрана ракета Vega-C.

Запуск планируется совершить в четвертом квартале, поскольку сейчас в отношении ракеты Vega-C проходит расследование в связи с неудачным запуском в декабре.

Как передавало ИА REGNUM, в декабре 2022 года запуск европейской ракеты-носителя Vega-C закончился неудачей. Пуск состоялся с космодрома Куру во французской Гвиане.

Читайте также: Запуск европейской ракеты-носителя Vega-C закончился неудачей