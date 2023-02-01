Курск, , 12:22 — REGNUM Военнослужащий ранен взрывом противопехотной мины в Курской области. Инцидент произошел 31 января на государственной границе РФ около деревни Успеновка, сообщил источник ИА REGNUM.

Противопехотная мина © Виктор Антонюк/РИА Новости

По данным собеседника агентства, около 10 часов утра в Кореневском районе Курской области 36-летний Валерий С. подорвался на пехотной мине. «В результате военнослужащий получил травмы руки и ноги», — рассказал источник ИА REGNUM.

Раненого госпитализировали в Глушковскую центральную районную больницу.