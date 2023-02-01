Владимир Путин посетит Волгоград и выступит на торжественном концерте
Волгоград, 1 февраля 2023, 12:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин 2 февраля посетит Волгоград, сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент выступит на концерте, посвященном 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Также Владимир Путин возложит венок в Зале славы на Мамаевом кургане и проведет встречи с главой региона Андреем Бочаровым и представителями патриотических организаций.
Как сообщалось ранее, 1 февраля, накануне годовщины победы в Сталинградской битве, ФСБ опубликовала секретный архив НКВД о бесчинствах фашистов в Сталинграде.