Владимир Путин посетит Волгоград и выступит на торжественном концерте
Путин выступит на концерте в честь юбилея победы в Сталинграской битве
Волгоград, 1 февраля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 февраля посетит Волгоград, сообщили в пресс-службе Кремля.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
Президент выступит на концерте, посвященном 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Также Владимир Путин возложит венок в Зале славы на Мамаевом кургане и проведет встречи с главой региона Андреем Бочаровым и представителями патриотических организаций.
Как сообщалось ранее, 1 февраля, накануне годовщины победы в Сталинградской битве, ФСБ опубликовала секретный архив НКВД о бесчинствах фашистов в Сталинграде.