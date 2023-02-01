Волгоград, 1 февраля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 февраля посетит Волгоград, сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент выступит на концерте, посвященном 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Также Владимир Путин возложит венок в Зале славы на Мамаевом кургане и проведет встречи с главой региона Андреем Бочаровым и представителями патриотических организаций.

Как сообщалось ранее, 1 февраля, накануне годовщины победы в Сталинградской битве, ФСБ опубликовала секретный архив НКВД о бесчинствах фашистов в Сталинграде.