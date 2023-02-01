Киев, 1 февраля, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Украина ожидает серьёзной эскалации со стороны России, возможно, даже в ближайшие две-три недели. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

По его словам, президент России Владимир Путин может отдать приказ о наступлении «с севера, юга и востока» и приурочить атаку к годовщине спецоперации РФ на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года.

Данилов заявил, что Россия готовится к максимальной эскалации и делает всё возможное, проводя военные учения и тренировки. При этом Киев, по его словам, стал получать «максимальную помощь» от поддерживающих его стран.

Самые тяжёлые бои ещё впереди, следующие несколько месяцев решающим образом определят ход конфликта, добавил глава СНБО Украины и призвал западных союзников направить Киеву больше оружия.

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