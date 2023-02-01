Тегеран, , 12:23 — REGNUM Иракские курды причастны к нападению БПЛА на объект министерства бороны в городе Исфахане. Об этом заявил иранский портал Nournews, близкий к Высшему совету национальной безопасности республики.

Курды jan Sefti

Согласно опубликованным данным, представители «контрреволюционных организаций» перебросили в Иран детали, из которых позднее были собраны беспилотники. Переброска, которая включала в себя не только детали, но и взрывчатку для дронов, была осуществлена по маршруту в горном районе на северо-западе республики.

Напомним, что в августе 2022 года разведка Ирана задержала группу курдских боевиков. Их обвинили в шпионаже на Израиль, а также в диверсионной деятельности на промышленных объектах Исламской республики. Тегеран не раз призывал иракское правительство к предотвращению преступлений курдских группировок.

Как сообщало ИА REGNUM, член парламентской комиссии по внешней политике и нацбезопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини заявил, что Иран ответит на нападение на объект министерства обороны в городе Исфахане.

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